З'ясуйте за тулмачним словарем значеня слів; компас, адміралтейський, чохол.
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З'ясуйте за тулмачним словарем значеня слів; компас, адміралтейський, чохол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко́мпас (итал. сompassio; от compassare — измерять шагами; в профессиональной речи моряков: компа́с) — устройство, облегчающее ориентирование на местности путем указания на магнитные полюса Земли и стороны света, магнитный компас начинает давать неверные значения вблизи другого компаса и вблизи стальных предметов. Футляр (від нім. futteral) — коробка, ящик або чохол, куди кладуть певну річ для зберігання, захисту її від механічного пошкодження, запилення тощо. Аксесуар. А адмиралтейский не найду. Ищет только адмиралтейский район.( Надеюсь хоть чем то помогла))
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