1.Объясните на конкретных примерах, какую роль в жизни общества играют духовные ценности. 2. Как связаны между собой духовные ценности и нормы морали?

Обществознание

1.Объясните на конкретных примерах, какую роль в жизни общества играют духовные ценности. 2. Как связаны между собой духовные ценности и нормы морали?

Автор: Гость