1.Объясните на конкретных примерах, какую роль в жизни общества играют духовные ценности. 2. Как связаны между собой духовные ценности и нормы морали?

Обществознание
1.Объясните на конкретных примерах, какую роль в жизни общества играют духовные ценности. 2. Как связаны между собой духовные ценности и нормы морали?
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Гость:
Например , когда ты по особенному отоспишься к своим родителям , друзьям.
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