1) доходы семьи -это 2) расходы семьи-это 3)семейный бюджет-это

Гость: Гость:

ДОХОДЫ СЕМЬИ ЭТО ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ СЕМЬЯ 2 РАСХОДЫ СЕМЬИ ЭТО РАСХОДЫ НУ НАПРИМЕР ЧТО ТО ПОКУПАЕТ СЕМЬЯ ДЛЯ СЕМЬИ 3 СЕМЕЙНЫЙ БУДЖЕТ ЭТО ДЕНЬГИ СЕМЬИ