1) доходы семьи -это 2) расходы семьи-это 3)семейный бюджет-это

Окружающий мир
1) доходы семьи -это 2) расходы семьи-это 3)семейный бюджет-это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОХОДЫ СЕМЬИ ЭТО ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ СЕМЬЯ 2 РАСХОДЫ СЕМЬИ ЭТО РАСХОДЫ НУ НАПРИМЕР ЧТО ТО ПОКУПАЕТ СЕМЬЯ ДЛЯ СЕМЬИ 3 СЕМЕЙНЫЙ БУДЖЕТ ЭТО ДЕНЬГИ СЕМЬИ
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