Портрет образованого человека 21

Окружающий мир
Портрет образованого человека 21
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Автор: Гость
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Гость:
Нарисуй себя, или меня или подумай.
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