Лепті сөйлемді көрсетініз А)Ол-біздін Отанымыз В)мен Отамды сүйемін С)еліміздің рәміздерін кұрметтендер Д)Қазақстан қандай мемлекет

Қазақ тiлi
Лепті сөйлемді көрсетініз А)Ол-біздін Отанымыз В)мен Отамды сүйемін С)еліміздің рәміздерін кұрметтендер Д)Қазақстан қандай мемлекет
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Гость:
В өйткені мен отанымды сүйемін!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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