Лепті сөйлемді көрсетініз А)Ол-біздін Отанымыз В)мен Отамды сүйемін С)еліміздің рәміздерін кұрметтендер Д)Қазақстан қандай мемлекет
Қазақ тiлi
Лепті сөйлемді көрсетініз А)Ол-біздін Отанымыз В)мен Отамды сүйемін С)еліміздің рәміздерін кұрметтендер Д)Қазақстан қандай мемлекет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В өйткені мен отанымды сүйемін!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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