Помогите как разделить 260 на 40

Математика
Помогите как разделить 260 на 40
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260/40 = 6,5 (десятичная дробь)
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