Музыка в театре в кино на телевидении 5 класс

Музыка
Музыка в театре в кино на телевидении 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше были старые фильмы,кино, телевидение и слов не было!Была музыка какой был жанр такая и была музыка, если грустная то музыка была грустная, если весёлая то музыка была весёлая, если радостная то и музыка была радостная, во время войны тоже писали песни там люди уже пели и была тоже просто музыка (грустная) без слов, а теперь фильмы показывают в кино со словами!Но и без музыки не куда, музыка есть в каждом фильме,мультике, и в остальных других программах!
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