Музыка в театре в кино на телевидении 5 класс

Гость: Гость:

Раньше были старые фильмы,кино, телевидение и слов не было!Была музыка какой был жанр такая и была музыка, если грустная то музыка была грустная, если весёлая то музыка была весёлая, если радостная то и музыка была радостная, во время войны тоже писали песни там люди уже пели и была тоже просто музыка (грустная) без слов, а теперь фильмы показывают в кино со словами!Но и без музыки не куда, музыка есть в каждом фильме,мультике, и в остальных других программах!