В 1 день автотурист проехал 120 км,что составляет 0,8 пути который он проехал во 2 день сколько километров проехал автотурист за 2 дня

Математика
В 1 день автотурист проехал 120 км,что составляет 0,8 пути который он проехал во 2 день сколько километров проехал автотурист за 2 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/0,8=150км весь путь 150-120=30км прошёл за второй день
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