В 1 день автотурист проехал 120 км,что составляет 0,8 пути который он проехал во 2 день сколько километров проехал автотурист за 2 дня

Математика

В 1 день автотурист проехал 120 км,что составляет 0,8 пути который он проехал во 2 день сколько километров проехал автотурист за 2 дня

Автор: Гость