2. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагментапрограммы: (см. фото) 3. Какие из следующих выражений являются правильными в Паскале? (см. фото)
Информатика
2. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагментапрограммы: (см. фото) 3. Какие из следующих выражений являются правильными в Паскале? (см. фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно больше шакалов. Я точно вижу то, что под а(и под с если я вижу) неправильно. Остальное как-то не уместилось видимо
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