Обьясни способы выполнения сложения и вычитания 630+50=600+(30+50)
Математика
Обьясни способы выполнения сложения и вычитания 630+50=600+(30+50)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложение числа на сотни еденицы и десятки в данном случае на сотни и десятки
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