В треугольнике ABC известно что угол С=90 градусов, угол BAC=60 градусов, отрезок AD-бисс??кртиса, отрезок CD на 3 см меньше отрезка BD. Найдите биссектрису AD. помогите пожалуйста
Геометрия
В треугольнике ABC известно что угол С=90 градусов, угол BAC=60 градусов, отрезок AD-бисс??кртиса, отрезок CD на 3 см меньше отрезка BD. Найдите биссектрису AD. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АДС также прямоугольный. Пусть ДВ = х, тогда и биссектриса х, ведь АВД - равнобедренный. СД=х - 3 и расположен напротив угла в 30 градусов. Имеем:
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