Ребят, очень СРОЧНО, 20 баллов Мяч падает с высоты 10 м, а на высоте 8,75 над землей его скорость равна v. На какой высоте над землей скорость мяча будет равна 2v? Сопротивлением воздуха пренебречь. а) 7,5 м б) 5 м в) 2,5 м...
Физика
Ребят, очень СРОЧНО, 20 баллов Мяч падает с высоты 10 м, а на высоте 8,75 над землей его скорость равна v. На какой высоте над землей скорость мяча будет равна 2v? Сопротивлением воздуха пренебречь. а) 7,5 м б) 5 м в) 2,5 м г) 1,25 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а)7,5 Мяч пролетел 20-8,75=1.25м и там скорость v значит скорость 2v на высоте 10-1,25*2=7,5 м
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