Ребят, очень СРОЧНО, 20 баллов Мяч падает с высоты 10 м, а на высоте 8,75 над землей его скорость равна v. На какой высоте над землей скорость мяча будет равна 2v? Сопротивлением воздуха пренебречь. а) 7,5 м б) 5 м в) 2,5 м...

Физика

Ребят, очень СРОЧНО, 20 баллов Мяч падает с высоты 10 м, а на высоте 8,75 над землей его скорость равна v. На какой высоте над землей скорость мяча будет равна 2v? Сопротивлением воздуха пренебречь. а) 7,5 м б) 5 м в) 2,5 м г) 1,25 м

Автор: Гость