Какие есть низменности и возвышенности Западной Сибири?

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По абсолютной высоте условно различают равнины низкие – высотой до 200 м (низменности), возвышенные – до 500 м (возвышенности) и высокие – выше 500 м (плоскогорья, нагорья).Большая часть поверхности России занята равнинами разной высоты. Из них две самые обширные – низменности. На Западно-Сибирской низменной равнине преобладает плоский рельеф. Там много озер, заболоченных пространств. Реки медленно текут в широких долинах.Высоты преобладающей части Западно-Сибирской равнины не превышают 200 м. Русскую равнину отделяют от Западносибирской древние Уральские горы, протянувшиеся с севера на юг на 2,5 тыс. км. С юго-востока Западно-Сибирскую равнину окаймляют Алтайские горы. В целом территория Западной Сибири имеет вогнутую форму. Самые пониженные ее участки (50-100 м) располагаются преимущественно в центральной (Кондинская и Среднеобская низменности) и северной (Нижнеобская, Надымская и Пурская низменности) частях страны. Вдоль западной, южной и восточной окраин протягиваются невысокие (до 200-250 м) возвышенности: Северо-Сосьвинская, Туринская, Ишимская, Приобское и Чулымо-Енисейское плато, Кетско-Тымская, Верхнетазовская, Нижнеенисейская. Отчетливо выраженную полосу возвышенностей образуют во внутренней части равнины Сибирские Увалы (средняя высота — 140-150 м), простирающиеся с запада от Оби на восток до Енисея, и параллельная им Васюганская равнина. Лови