Замени выделенные слова синонимами. ГОРИТ закат- ................................. ПРИЯТНЫЙ со??еседник- ............................. ДОБРОЕ отношение - .....................................
Русский язык
Замени выделенные слова синонимами. ГОРИТ закат- ................................. ПРИЯТНЫЙ со??еседник- ............................. ДОБРОЕ отношение - .....................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пылает закат Хороший собеседник Хорошее отношение
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Математика
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