Составите пожалуйста сочинение на любую тему. но чтоб там было количественные и п??рядковый предложения.

Гость: Гость:

Очередь. Я был дома. Мама пришла из магазина и купила двадцать яблок. Они были спелые, красивые. Мама дала мне пять яблок. Я пошел на прогулку. Я шел и вдруг я увидел друга. Он раздавал всем разные предметы. Я был седьмым в очереди. Я ждал долго своей очереди. Вот я пятый, четвертый..... И ,наконец, я подошел к нему. Он дал мне грушу, но я не взял. Я просто подош1л дать ему два яблока. Вот такая история