В солнечным городе 180 домов. Из них 60 домов покрыты черепицей, 80 домов- шифером, а остальные дома покрыты железом. Построй и проанализируй кругавой диаграмму . CM Security защищает Ваши личные данные

Математика

В солнечным городе 180 домов. Из них 60 домов покрыты черепицей, 80 домов- шифером, а остальные дома покрыты железом. Построй и проанализируй кругавой диаграмму . CM Security защищает Ваши личные данные

Автор: Гость