В солнечным городе 180 домов. Из них 60 домов покрыты черепицей, 80 домов- шифером, а остальные дома покрыты железом. Построй и проанализируй кругавой диаграмму . CM Security защищает Ваши личные данные
Математика
В солнечным городе 180 домов. Из них 60 домов покрыты черепицей, 80 домов- шифером, а остальные дома покрыты железом. Построй и проанализируй кругавой диаграмму . CM Security защищает Ваши личные данные
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Гость:
Стоп как именно построить
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