Посадили 175 деревьев что составило 3/5 намеченного плана. Сколько деревьев собирал??сь посадить по плану? Помогите пожалуйста

Математика

Посадили 175 деревьев что составило 3/5 намеченного плана. Сколько деревьев собирал??сь посадить по плану? Помогите пожалуйста

Автор: Гость