Посадили 175 деревьев что составило 3/5 намеченного плана. Сколько деревьев собирал??сь посадить по плану? Помогите пожалуйста
Математика
Посадили 175 деревьев что составило 3/5 намеченного плана. Сколько деревьев собирал??сь посадить по плану? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
177:3/5=177*5/3=295 деревьев всего по плану
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