Помогите Надо срочно !!!!
Геометрия
Помогите Надо срочно !!!!
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Гость:
Синус 90 градусов всегда равен 1. Тут и искать нечего.
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