ПОМОГИТЕ!Найдите координаты точки пересечения графиков 1)y=0,5x+1 и y=-x+4 2)y=2-x и y=x-2 3)y=1/3x-1 и y=x-1
Алгебра
ПОМОГИТЕ!Найдите координаты точки пересечения графиков 1)y=0,5x+1 и y=-x+4 2)y=2-x и y=x-2 3)y=1/3x-1 и y=x-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравнивая графики,получаем 1 .0.5х+1=-х+4,переносим все иксы из правой части в левую,а целые числа наоборот 0.5х+х=4-1 1.5х=3 ,делим все неравенство на 1.5 х=2,подставим эту цифру вместо икса,получим 2,значит графики перечкаются в точке (2:2) А дальше по примеру,приравнивай и все,не забудь знак менять при переносе из одной части уравнения в другую.
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