Помогите найти НОД чисел 60,2,4,120,7200

Математика
Помогите найти НОД чисел 60,2,4,120,7200
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Гость:
НОД всех этих чисел = 2 Ответ: НОД = 2
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