Помогите пожалуйста, кто читал волшебник изумрудного города? Расскажите пожалуйста об их дружбе на англ. Тема на проект Faithful friends.

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Помогите пожалуйста, кто читал волшебник изумрудного города? Расскажите пожалуйста об их дружбе на англ. Тема на проект Faithful friends.

Автор: Гость