На координатном луче отмечены точки А(48,6) и В(125,3). Между точками А и В отмечена точка С. Найдите АВ, АС И ВС, если известно, что АС меньше СВ на 16,7.
Математика
На координатном луче отмечены точки А(48,6) и В(125,3). Между точками А и В отмечена точка С. Найдите АВ, АС И ВС, если известно, что АС меньше СВ на 16,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 127,3-48,6=78,7- расстояние между точками А и В 2) 78,7-16,7=62:2=31- расстояние между точками А и С 3) 31+16,7=47,7- расстояние между точками С и В P.S: надеюсь что будет правильно)
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