Чему равно значение выражения 2(4a + 3b) - 3(2a + 6b) если 6b - a = -1,9

Математика
Чему равно значение выражения 2(4a + 3b) - 3(2a + 6b) если 6b - a = -1,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки: 8а+6b-6a-18b= 2a-12b=2(a-6b)= 2(-6b+a) выносим знак "-" за скобки: - 2(6b-a) по условию задания (6b-a) = -1,9  -2*(-1,9)=3.8
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