Андрей,Роман и Михаил-тройняшки, а их брат Богдан ровно на 3 года младше них. Какое ??з чисел, предложенных в ответах, может равняться сумме лет уси четырех братьев в день их рождения? А: 53: 54: 56 Г: 59 Д: 60

Математика

Андрей,Роман и Михаил-тройняшки, а их брат Богдан ровно на 3 года младше них. Какое ??з чисел, предложенных в ответах, может равняться сумме лет уси четырех братьев в день их рождения? А: 53: 54: 56 Г: 59 Д: 60

Автор: Гость