Андрей,Роман и Михаил-тройняшки, а их брат Богдан ровно на 3 года младше них. Какое ??з чисел, предложенных в ответах, может равняться сумме лет уси четырех братьев в день их рождения? А: 53: 54: 56 Г: 59 Д: 60
Математика
Андрей,Роман и Михаил-тройняшки, а их брат Богдан ровно на 3 года младше них. Какое ??з чисел, предложенных в ответах, может равняться сумме лет уси четырех братьев в день их рождения? А: 53: 54: 56 Г: 59 Д: 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ а либо г не могу понять но больше кажется что г
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