Спортивная площадка имеет форму прямоугольника с размерами 10 целых 1/2 м и 16 м, чему равна ее площадь? чему равна площадь комнаты имеющей форму прямоугольника с размерами 5 целых 1/2 м и 3 целых 1/2 м?

Математика

Спортивная площадка имеет форму прямоугольника с размерами 10 целых 1/2 м и 16 м, чему равна ее площадь? чему равна площадь комнаты имеющей форму прямоугольника с размерами 5 целых 1/2 м и 3 целых 1/2 м?

Автор: Гость