Спортивная площадка имеет форму прямоугольника с размерами 10 целых 1/2 м и 16 м, чему равна ее площадь? чему равна площадь комнаты имеющей форму прямоугольника с размерами 5 целых 1/2 м и 3 целых 1/2 м?
Математика
Спортивная площадка имеет форму прямоугольника с размерами 10 целых 1/2 м и 16 м, чему равна ее площадь? чему равна площадь комнаты имеющей форму прямоугольника с размерами 5 целых 1/2 м и 3 целых 1/2 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10 1/2 *16=21/2*16=21*8=168 кв.м или можно по другому 10 1/2=10,5м 10,5*16=168кв.м2) 5 1/2*3 1/2=11/2*7/2=77/4=19 1/4 кв.мили 5 1/2=5,5 3 1/2=3,5 5,5*3,5=19,25кв.м
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