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К какому бассейну относится река лена
География
К какому бассейну относится река лена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К бассейну Северного Ледовитого океана.
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