Помогите пожалуйста решить задачу . Вычислите массу оксида фосфора (V) , который об??азуется при сжигании 124 г фосфора . Какой лобъем кислорода , необходим для сжигания?
Химия
Помогите пожалуйста решить задачу . Вычислите массу оксида фосфора (V) , который об??азуется при сжигании 124 г фосфора . Какой лобъем кислорода , необходим для сжигания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(P)=124г. Найти: V(O2)=? Решение: 4P+5O2=>2P2O5 1.Найдём n(P): n=m:Mr=124:31=4 (моль) Mr(P)=31 2.Найдём n(O2): усл:n(O2)=x моль—n(P)=4 моль ур:n(O2)=5моль—n(P)=4 моль x=5•4:4=5моль(О2) 3.Найдём V(O2) V=Vm•n=22,4•5=112(л.) 4.Найдём n(P2O5): n(P2O5)в 2 разаx=4:2=2моль(P2O5) 5.Найдём m(P2O5): m=n•Mr=2•137=274(гр) Mr(P2O5)=31•2+15•5=137 Ответ:1)V(O2)=112литров; 2)m(P2O5)=274гр.
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