Помогите пожалуйста решить задачу . Вычислите массу оксида фосфора (V) , который об??азуется при сжигании 124 г фосфора . Какой лобъем кислорода , необходим для сжигания?

Химия

Помогите пожалуйста решить задачу . Вычислите массу оксида фосфора (V) , который об??азуется при сжигании 124 г фосфора . Какой лобъем кислорода , необходим для сжигания?

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