Сформулируйте и запишите определение понятий первое ядро это 2 мантия 3 земная кора это литосфера это

География
Сформулируйте и запишите определение понятий первое ядро это 2 мантия 3 земная кора это литосфера это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ма́нтия — часть  Земли ( геосфера), расположенная непосредственно под  корой и выше  ядра Ядро́  — центральная, наиболее глубокая часть планеты  ,  геосфера, находящаяся под  мантией Земли  Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора)  Земли, верхняя часть  литосферы Литосфе́ра   — твёрдая оболочка  Земли
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