Сформулируйте и запишите определение понятий первое ядро это 2 мантия 3 земная кора это литосфера это
География
Сформулируйте и запишите определение понятий первое ядро это 2 мантия 3 земная кора это литосфера это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ма́нтия — часть Земли ( геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра Ядро́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты , геосфера, находящаяся под мантией Земли Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы Литосфе́ра — твёрдая оболочка Земли
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