Покет сока Яблочный стоит 28р Сок фруктовый сад на 4р дешевле купили два пакета сок?? фруктовый сад подсчитай стоимость покупки
Математика
Покет сока Яблочный стоит 28р Сок фруктовый сад на 4р дешевле купили два пакета сок?? фруктовый сад подсчитай стоимость покупки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-4=24 стоимость фруктового сада 24*2=48 стоимость покупки Ответ: 48р.
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