В День рождения 4-х братьев, из которых тройняшки и один младший на 3 года поставили торт. Сколько было на торте свечей,если их количество равно общему возрасту всех братьев?

Математика
В День рождения 4-х братьев, из которых тройняшки и один младший на 3 года поставили торт. Сколько было на торте свечей,если их количество равно общему возрасту всех братьев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+14+14+11=53. Решал на олимпиаде сегодня :)) Удачи!
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