В День рождения 4-х братьев, из которых тройняшки и один младший на 3 года поставили торт. Сколько было на торте свечей,если их количество равно общему возрасту всех братьев?

Математика

В День рождения 4-х братьев, из которых тройняшки и один младший на 3 года поставили торт. Сколько было на торте свечей,если их количество равно общему возрасту всех братьев?

Автор: Гость