Подбери и запиши к глаголом однокоренные существительные.Варить.шагать реветь вредить скрипеть.
Русский язык
Подбери и запиши к глаголом однокоренные существительные.Варить.шагать реветь вредить скрипеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варить- варка, повар, варенье. шагать- шаг. реветь- рёва. вредить- вредитель, скрипеть- скрип, скрипка, скрипач
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