Яку найменшу кількість перестановок двох сусідніх букв потрібно зробити у слові VELO щоби утворити з нього слово LOVE ?
Математика
Яку найменшу кількість перестановок двох сусідніх букв потрібно зробити у слові VELO щоби утворити з нього слово LOVE ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 перестановка, VELO - LOVE
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