Яку найменшу кількість перестановок двох сусідніх букв потрібно зробити у слові VELO щоби утворити з нього слово LOVE ?

Математика
Яку найменшу кількість перестановок двох сусідніх букв потрібно зробити у слові VELO щоби утворити з нього слово LOVE ?
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Гость:
1 перестановка, VELO - LOVE
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