В параллелепипеде высота равна 12 м, длина на 9 м больше высоты, а ширина на 15 м меньше длины. Найдите объём этого параллелепипеда

Математика

В параллелепипеде высота равна 12 м, длина на 9 м больше высоты, а ширина на 15 м меньше длины. Найдите объём этого параллелепипеда

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