В параллелепипеде высота равна 12 м, длина на 9 м больше высоты, а ширина на 15 м меньше длины. Найдите объём этого параллелепипеда

Математика
В параллелепипеде высота равна 12 м, длина на 9 м больше высоты, а ширина на 15 м меньше длины. Найдите объём этого параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина d=12+9=21м Ширина b=21-15=6м V=высота*длина*ширина= 12*21*6=1512м^3
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