Помогите найти проверочные слова к словам :дерево, корнями, земля, воды
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Помогите найти проверочные слова к словам :дерево, корнями, земля, воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево-деревья; корнями-к орень; земля-земли; воды-водный.
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