Выполните синтаксический разбор того что написано большими буквами(какими члена??и предложения являются?).. Когда я понял, что дети в России постепенно перестают читать , решил вернуть книжки им ЧЕРЕЗ экран: снял "ТОМА СОЙЕРА"...

Русский язык

Выполните синтаксический разбор того что написано большими буквами(какими члена??и предложения являются?).. Когда я понял, что дети в России постепенно перестают читать , решил вернуть книжки им ЧЕРЕЗ экран: снял "ТОМА СОЙЕРА", "ДЕТЕЙ КАПТАНА ГРАНТА"

Автор: Гость