Выполните синтаксический разбор того что написано большими буквами(какими члена??и предложения являются?).. Когда я понял, что дети в России постепенно перестают читать , решил вернуть книжки им ЧЕРЕЗ экран: снял "ТОМА СОЙЕРА"...
Русский язык
Выполните синтаксический разбор того что написано большими буквами(какими члена??и предложения являются?).. Когда я понял, что дети в России постепенно перестают читать , решил вернуть книжки им ЧЕРЕЗ экран: снял "ТОМА СОЙЕРА", "ДЕТЕЙ КАПТАНА ГРАНТА"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через- предлог (выделяется треугольником) "Тома Сойера", "Детей капитана Гранта"- однородные дополнения (выделяются пунктиром)
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