Письмо другу 3 класс...
Русский язык
Письмо другу 3 класс...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой ... (имя). Пишет тебе ... (имя). Я хочу пригласить тебя на свой день рождения. Так как мы с тобой уже давно знакомы и хорошо общаемся! Приезжай по адресу (адрес). Я буду ждать тебя! (имя)
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