Письмо другу 3 класс...

Гость: Гость:

Дорогой ... (имя). Пишет тебе ... (имя). Я хочу пригласить тебя на свой день рождения. Так как мы с тобой уже давно знакомы и хорошо общаемся! Приезжай по адресу (адрес). Я буду ждать тебя! (имя)