Путешественнику до места назначения надо преодолеть 500000 м. На автобусе он проехал 30 км, проплыл по реке на катере на 1000 м больше, чем проехал на автобусе, а на поезде проехал 200 км. Остальное расстояние он должее проехат...

Математика

Путешественнику до места назначения надо преодолеть 500000 м. На автобусе он проехал 30 км, проплыл по реке на катере на 1000 м больше, чем проехал на автобусе, а на поезде проехал 200 км. Остальное расстояние он должее проехать на велосипеде. Сколько км путешественник должен проехать на велосипеде?

Автор: Гость