Помогите записать проверочные слова . опасная, поездка, гибкий, тростник, чудесный, вечер, мягкий, рукавчик, интересная, книга, известный, писатель, парусный, спорт, вкусные, пирожки, устный, рассказ, опасный, попутчик.
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Помогите записать проверочные слова . опасная, поездка, гибкий, тростник, чудесный, вечер, мягкий, рукавчик, интересная, книга, известный, писатель, парусный, спорт, вкусные, пирожки, устный, рассказ, опасный, попутчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какую букву проверять в каждом слове.. Какие буквы проверять?
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