Від поданих дієслів утворить дієпрекметники пасивного стану:писати,малювати,шит??,будувати.
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Від поданих дієслів утворить дієпрекметники пасивного стану:писати,малювати,шит??,будувати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишучи,малюючи,шиючи,будуючи
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