Помогите найти спряжение глаголов,антонимы Дождик вымочить а солнышко высушит Упустишь минуту потеряешь час Месяц светит но не греет Не разгрызёшь орех -не съешь ядра Поспешишь-людей насмешишь Кто вчера солгал тому завтра...

Гость: Гость:

Дождик вымочит (2 спр), а солнышко высушит (2 спр). Упустишь (2 спр) минуту — потеряешь (1 спр) час. Месяц светит (2 спр), но не греет(1 спр) Не разгрызешь(1спр) ореха, так не съешь(1спр) ядра. Кто вчера солгал (1спр), тому и завтра не поверят (2 спр) вроде так :)