Помогите пожалуйсто какое решение?! 2,6(0,4x-1,4)=-3,9(1,2x-0,9)

Математика
Помогите пожалуйсто какое решение?! 2,6(0,4x-1,4)=-3,9(1,2x-0,9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,6(0,4х - 1,4) = -3,9 (1,2х - 0,9) = 1,04 х - 3,64 = - 4,68 х +  3,51 = 1,04 х - 3,64 + 4,68 х - 3,51 =  3,64 х - 7,15 = 0 3,64 х = 7,15 х = 7,15 / 3,64  х = 1,96
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