Крч умножение по фото
Математика
Крч умножение по фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14m^2*2n _______ 7m^6 14m^2 и 7m^6 сокращаем и получается 2*2n ____ m^3 И равно 4n/m^3
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