Страны- карлики в евраии
География
Страны- карлики в евраии
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Андорра-86 165 человек Сан-Марино-32 075 человек Монако-30,5 человек Лихтенштейн-36 476 человек Ватикан 832 человека
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