Помогите пожалуйста по математике. У Али было 10 манат. После того, как он купил 2 кн??ги, у него осталось 5 манат. Сколько денег заплатил Али за одну книгу? Решите дачу с помощью уравнения и модели часть-целое.

Математика

Помогите пожалуйста по математике. У Али было 10 манат. После того, как он купил 2 кн??ги, у него осталось 5 манат. Сколько денег заплатил Али за одну книгу? Решите дачу с помощью уравнения и модели часть-целое.

Автор: Гость