Помогите пожалуйста по математике. У Али было 10 манат. После того, как он купил 2 кн??ги, у него осталось 5 манат. Сколько денег заплатил Али за одну книгу? Решите дачу с помощью уравнения и модели часть-целое.
Математика
Помогите пожалуйста по математике. У Али было 10 манат. После того, как он купил 2 кн??ги, у него осталось 5 манат. Сколько денег заплатил Али за одну книгу? Решите дачу с помощью уравнения и модели часть-целое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[10-5]:2=2.5 вот тебе решение
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