Помогите написать аргумент на тему " Береги честь смолоду ", не используя произвед??ние Пушкина " Капитанская дочка".

Гость: Гость:

1) Б. Житков в одном из своих рассказов изображает человека, который очень боялся кладбищ. Однажды маленькая девочка потерялась и попросила отвести ее домой. Дорога шла мимо кладбища. Мужчина спросил девочку: "А разве ты не боишься покойников?" "С вами мне ничего не страшно!" - ответила девочка, и эти слова заставили мужчину собраться с духом и преодолеть чувство страха. 2) Когда алеуты делят добычу, то они внимательно следят за тем, чтобы всем досталось поровну. Но если кто-то из охотников проявляет жадность и требует себе больше, то с ним не спорят, не ругаются: все отдают ему свою долю и молча уходят. Спорщику достается все, но, получив кучу мяса, он понимает, что потерял уважением своих соплеменников и спешит вымолить у них прощение.