Скласти три речення з фразеологізмом " брати ноги на плечі"

Українська мова
Скласти три речення з фразеологізмом " брати ноги на плечі"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брати, взяти ноги в руки (на плечі) у ролі прис.– швидко бігти, квапливо іти, тікати. – Ой, а як же я верну зі школи без кожуха? – повідає хлопець, скробаючися в голову. – Візьми, сипку, ноги на плечі та й біжи хутко, то загрієшся, нічого тобі не буде, – сказав батько, одягаючи кожух (Франко, Твори, т. III, 1950, стор. 198); –Допивай же, братухо, свою чарку, бери ноги в руки і дуй з моєї хати... Тобі ночувати в мене не можна (Кучер, Трудна любов, 1960, стор. 522).

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