Помогите написать эссе "Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. Чу??ствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя св...
Обществознание
Помогите написать эссе "Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. Чу??ствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить мир ".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть человеком,это чувствовать себя отвественным,правильные слова,ведь быть человеком не прсто,это жить радоваться грустить,у тебя будет все а может и ничего,возможно не всем людям понять какой ты богатый или нет,например для меня быть боагтой это то что у меня есть хлеб,есть родители,семья,настоящие и верные друзья,которые даже и в горе и в радости со мной!Если ты можешь помочь чем нибудь человку то не по ленись и помоги,ведь Бог(Аллах) может вознаградить тебя за это!И дальше можете сами добавить
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