Помогите написать мини сочинение на тему я мореплаватель
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Помогите написать мини сочинение на тему я мореплаватель
Ответ(ы):
Гость:
Я мореплаватель.Я плаваю под водой изучаю морских животных.Мне очень понравилось изучать дельфина потому что он умный и добрый из всех морских животных.Я очень люблю свою работу особенно тогда когда мне пришлось изучать китов.
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