Помогите написать мини сочинение на тему я мореплаватель

Гость: Гость:

Я мореплаватель.Я плаваю под водой изучаю морских животных.Мне очень понравилось изучать дельфина потому что он умный и добрый из всех морских животных.Я очень люблю свою работу особенно тогда когда мне пришлось изучать китов.