Помогите написать ПОЛнЫЙ синтаксический разбор сложного предложения .SOS!!!!!!! Мы разговорились ,и я не заметил,как мы вьехали в лес и стали спускаться под гору.))) ОЧЕНЬ буду благодарно!!!!!!

Русский язык

Помогите написать ПОЛнЫЙ синтаксический разбор сложного предложения .SOS!!!!!!! Мы разговорились ,и я не заметил,как мы вьехали в лес и стали спускаться под гору.))) ОЧЕНЬ буду благодарно!!!!!!

Автор: Гость