Помогите написать ПОЛнЫЙ синтаксический разбор сложного предложения .SOS!!!!!!! Мы разговорились ,и я не заметил,как мы вьехали в лес и стали спускаться под гору.))) ОЧЕНЬ буду благодарно!!!!!!

Русский язык
Помогите написать ПОЛнЫЙ синтаксический разбор сложного предложения .SOS!!!!!!! Мы разговорились ,и я не заметил,как мы вьехали в лес и стали спускаться под гору.))) ОЧЕНЬ буду благодарно!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Если честно, не уверена насчёт слова КАК в схеме, а так всё правильно.
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