СРОЧНО ПОЖАЛУЙ СТА 6+(-5/16)=? 7 1/10+(-2 3/5)=?
Математика
СРОЧНО ПОЖАЛУЙ СТА 6+(-5/16)=? 7 1/10+(-2 3/5)=?
Ответ(ы):
Гость:
1 Пример 1)-5/16=-0,3125 2)6+(-0,3125)=5,6875 Ответ:5,6875 2 Пример 1)71/10=7,1 2)-23/5=-4,6 3)7,1+(-4,6)=2,5 Ответ:2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Совет принявший решение о переходе украины в российское подданство в 1654 году было принято по инициативе гетмана
Математика
Решите задачу:К празднику мама купила 5 кг помидоров на 300 рублей.Сколько кг огурцов купит мама на 600 рублей,если цена огурцов в два раза меньше ...
Математика
Английский язык